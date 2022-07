Giroud pronto a riprendersi l'attacco contro il Marsiglia

MilanNews.it

Come riportato oggi dalla Gazzetta dello Sport, Olivier Giroud dovrebbe tornare al centro dell'attacco rossonero questo pomeriggio alle 18 quando il Milan scenderà in campo contro il Marsiglia al Velodrome. Il bomber francese aveva saltato l'ultima amichevole austriaca contro il Wolfsberger per osservare un turno di riposo. Con lui dovrebbe esserci spazio anche per Brahim Diaz. Leao e Adli attesi nella ripresa.