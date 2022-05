Giroud: "Questa è anche la vittoria di Pioli. E io mi sento nuovamente un ragazzino"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Olivier Giroud, intervistato da Tuttosport, ha rilasciato queste parole su Stefano Pioli: "Pioli mi ricorda tantissimo l’allenatore che avevo a Montpellier, Renè Girard , quando ho vinto il campionato. Lui parla con il cuore, riesce a tirar fuori il meglio da ogni giocatore. Questa vittoria è per forza anche la sua, perché ha un ruolo fondamentale. Mette il gruppo nelle migliori condizioni per vincere. E io mi sento nuovamente un ragazzino. È come se avessi 20 anni, sto vivendo la mia seconda giovinezza. E non ho alcuna intenzione di fermarmi adesso che sono tornato a divertirmi così tanto".