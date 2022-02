Giroud ribalta il derby con un gol strepitoso: rete identica ad una realizzata sei anni fa contro il Liverpool

Non è la prima volta che Olivier Giroud sorprende tutti con un gol strepitoso come la seconda rete nel derby. L'attaccante francese ha sempre avuto grandi colpi, segnando in qualsiasi modo; iconica, anche, una rete con l'Arsenal dove apre l'azione ripulendo un pallone di tacco e terminandola con un gol in scorpione. Il gol contro l'Inter, però, è un gol fotocopia di uno che aveva già fatto con la maglia del Gunners, sei anni fa, ad Anfield: controllo di tacco, Kolo Tourè preso in controtempo e mancino piazzato sul palo apposto. Un gol da vero Bomber.