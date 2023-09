Giroud ritrova il Cagliari, la sua prima vittima in Serie A

Olivier Giroud ha segnato i suoi primi gol con la maglia del Milan contro il Cagliari nel 2021. I tifosi rossoneri si augurano che questo dato sia di buon auspicio, considerando che domani i rossoneri saranno impegnati sul campo dei sardi. Giroud, stando alle ultime notizie, sembrerebbe indirizzato verso la panchina, per rifiatare dopo una serie di impegni ravvicinati, ma potrebbe comunque trovare spazio a partita in corso e lasciare ancora una volta il segno contro il Cagliari, sua prima vittima in Serie A.