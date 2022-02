Giroud ritrova Sarri: al Chelsea il francese fu il miglior marcatore dell'Europa League 18/19

Domani sera a San Siro andrà in scena Milan-Lazio, valevole per i quarti di finale di Coppa Italia. Una sfida particolare per Olivier Giroud, galvanizzato a dir poco dalla doppietta decisiva nel derby di sabato. Il francese ritroverà sulla panchina dei biancocelesti Maurizio Sarri, suo allenatore al Chelsea nella stagione 18/19: fu un'annata particolarmente felice per Olivier, visto che con il tecnico toscano in panchina vinse l'Europa League, segnando anche in finale nel 4-1 contro l'Arsenal, e diventando il capocannoniere della competizione con 11 reti messe a segno.