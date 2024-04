Giroud si è sbloccato dopo un mese. E il francese batte il record dell'anno dello scudetto

Quindici gol in stagione per Olivier Giroud, che fa meglio così della stagione d'esordio, con due primavere alle spalle in più. Il francese, che festeggia nel migliore dei modi la 90ª presenza in Serie A, aggiorna lo score che ora recita: 47 reti in 123 partite (100 delle quali da titolare).

Il numero 9 ha interrotto un digiuno di un mese. Non segnava infatti dal 7 marzo contro lo Slavia Praga, nell'andata degli ottavi di finale di Europa League. Limitandoci al campionato il digiuno è ancora più lungo: cinque partite consecutive a secco con l'ultima gioia nella sfortunata trasferta di Monza. L'ultimo gol in A a San Siro addirittura a gennaio, nel 3-1 contro la Roma che ha sancito l'addio di José Mourinho alla panchina giallorossa.

Prossimo obiettivo, le 18 reti realizzate nella stagione passata. Numero ottenuto dopo 47 partite giocate. In questo rush finale il centravanti francese ha la possibilità di eguagliare e battere questo nuovo record.

Questa nel dettaglio la lista delle reti:



21 agosto, Bologna - Milan 0-2 (un gol)

26 agosto, Milan - Torino 4-1 (due gol)

1° settembre, Roma - Milan 1-2 (un gol)

29 ottobre, Napoli - Milan 2-2 (due gol)

7 novembre, Milan - Paris Saint-Germain 2-1 (un gol)

11 novembre, Lecce - Milan 2-2 (un gol)

9 dicembre, Atalanta - Milan 3-2 (un gol)

7 gennaio, Empoli - Milan 0-3 (un gol)

14 gennaio, Milan - Roma 3-1 (un gol)

3 febbraio, Frosinone - Milan 2-3 (un gol)

18 febbraio, Monza - Milan 4-2 (un gol)

7 marzo, Milan - Slavia Praga 4-2 (un gol)

6 aprile, Milan - Lecce 3-0 (un gol)