Giroud: "So quanti sacrifici ho fatto per arrivare a questo livello"

In occasione della presentazione del proprio libro 'Crederci, sempre. Perché ho fiducia nella vita, in Dio, in me stesso e nel destino', Olivieri Giroud ha parlato della propria fede: "Per me la fede è davanti. È importante ricordare i momenti difficili: so dove ho cominciato la mia carriera, so quanti sacrifici ho fatto per arrivare a questo livello e questa fede è stato il filo rosso della mia vita; sono nato in una famiglia cristiana e mia moglie mi ha sempre portato nella chiesa evangelica".