Giroud su Saelemaekers: "Importante avere giocatore con la testa sulle spalle e con una certa maturità"

Intervistato da elevensports.be, Olivier Giroud ha parlato così del suo compagno Alexis Saelemaekers: "Lui sa cosa penso di lui, tutta la stima che ho per lui e il talento che è. Siamo un gruppo con tanti giovani talenti e c'è una buona alchimia tra i più giovani e i giocatori con più esperienza. Io sono qui anche per essere un fratello su cui i più giovani possono contare. E' importante avere giovani con la testa sulle spalle e che hanno già una certa maturità allo loro età, come per esempio Saelemaekers. E' più facile così migliorare in allenamento con loro. E poi loro sanno benissimo dove vogliono arrivare e danno il loro meglio".