Giroud sul rapporto con l'Italia: "Nei mondiali del 1994 ho tifato gli azzurri"

Intervistato nell'edizione odierna de 'L'Equipe', Olivier Giroud si è raccontato a 360 gradi. Queste le sue parole sul rapporto con l'Italia: "Avevo 20 anni, mi ero fatto crescere i capelli lunghi, volevo essere come Cannavaro o Nesta. Mio fratello mi regalò la maglia azzurra, quella aderente della Kappa con quel meraviglioso azzurro. Inoltre, dato che la Francia non c'era, ho sostenuto l'Italia ai Mondiali del 1994 e ho pianto quando Roberto Baggio ha sbagliato il rigore in finale. Tuttavia, nella finale del 2006, ero al 100% per Les Bleus!"