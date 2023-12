Giroud torna dal primo minuto, in attesa di Leao. Okafor fissa il suo ritorno

Il Milan sfiderà l'Atalanta sabato alle 18, al Gewiss Stadium di Bergamo. I rossoneri sono ancora a mezzo servizio per gli infortuni ma sperano di recuperare qualche pezzo. Chi ci sarà senza dubbio è Olivier Giroud che, dopo le due giornate di squalifica, tornerà al centro dell'attacco rossonero: Jovic, più fiducioso, rimane la prima alternativa.

Intanto si aspettano buone nuove da Leao. La speranza condivisa è quella che il portoghese possa essere quantomeno in panchina a Bergamo per poi riuscire a giocare la gara di Champions League contro il Newcastle. Oggi, dopo l'allenamento, se ne saprà di più. Intanto lavora per il recupero anche Noah Okafor: il suo obiettivo è tornare per la gara contro il Monza del 17 dicembre.