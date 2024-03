Giroud, tra un futuro ormai segnato e una stagione ricca di gol: questi i suoi numeri sin qui

Con ormai un futuro segnato e quindi lontano da Milano, destinazione Los Angeles, la terza stagione di Olivier Giroud in Italia è lo stesso contornata da gol pesanti, record conquistati e amore incondizionato dei propri tifosi. Il francese, autore sin qui di un'ottima stagione dal punto di vista realizzativo, è stato protagonista soprattutto in Italia, con i suoi, al momento 12 sigilli in campionato (l'ultimo segnato il 18 febbraio contro il Monza). Ha segnato decisamente di meno nelle gare europee dei rossoneri: un solo gol in Champions contro il PSG e una rete, decisiva, nella gara di Europa League a San Siro vinta dal Milan 4-2 contro lo Slavia Praga.

Di seguito, questi i numeri totali attualmente raggiunti da Giroud in questa stagione: 14 gol e 9 assist.