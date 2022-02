Giroud: "Vincere il derby è fantastico, sono felice e orgoglioso di questa squadra che non molla mai"

Olivier Giroud è intervenuto ai microfoni di DAZN nel post partita di Inter-Milan, commentando la sua prestazione e condividendo le proprie sensazioni: “Come ho detto prima della partita, questo è un match speciale. Il derby si vince. Eravamo in difficoltà nel primo tempo, poi siamo tornati in partita nella ripresa. Aspettavo qualche palla in area. La prima era un po’ fortunata, la seconda è stata una bella palla di Calabria. Fantastico, sono felice ed orgoglioso di questa squadra che non molla mai”.