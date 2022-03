Giudice: "Il nuovo FFP per italiane può essere un massacro. Solo Milan e Atalanta oggi sono a posto"

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il giornalista Alessandro Giudice, sul suo profilo Twitter, ha parlato del nuovo FFP dicendo: “Il nuovo Financial Fair Play è montagna che partorisce topolino. In pratica cambia nulla, salvo che club ricchi saranno più ricchi, UEFA blinda i top scoraggiando scissioni Per italiane può essere un massacro: solo Milan e Atalanta oggi sarebbero a posto”.