Giudice Serie A, un turno di squalifica a Ibanez e Villar

(ANSA) - ROMA, 23 MAR - Sono in tutto sette i giocatori squalificati in Serie A dopo la 28/a giornata del campionato dio Serie A. A saltare il prossimo turno saranno Pawel Marek Dawidowicz Pawel (Verona), Roger Ibanez e Gonzalo Villar, entrambi della Roma, Kalidou Koulibaly del Napoli, Rodrigo Palacio (Bologna), Jacopo Petriccione (Crotone) e Giuseppe Pezzella (Parma). Il giudice sportivo ha poi inflitto una ammenda di 10.000 euro al calciatore dell'Udinese Arslan Tolgay Ali che "partecipando a uno scontro tra calciatori che si dirigevano verso il proprio spogliatoio colpiva al volto un addetto alla sicurezza del Milan che si stava adoperando per calmare gli animi pro-vocandogli una leggera ferita al labbro". (ANSA).