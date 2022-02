Terminata la sesta giornata di ritorno di Serie A, il Giudice Sportivo segnala l'entrata in diffida per Brahim Diaz ed Ismael Bennacer: entrambi i calciatori sono stati ammoniti contro la Sampdoria nel match di domenica, il quarto cartellino giallo del loro campionato. Per Alessio Romagnoli invece terza sanzione.