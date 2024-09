Giudice Sportivo, Guilbert salta il Milan. Seconda sanzione per Fofana

Il Giudice Sportivo ha espresso il suo comunicato relativo alla quinta giornata di Serie A. Viene ufficializzata la squalifica di una giornata a Frederic Guilbert, terzino del Lecce espulso contro il Parma: il francese salterà la trasferta di San Siro contro il Milan in programma venerdì alle ore 20.45. Per i rossoneri l'unica situazione degna di nota è quella relativa al centrocampista transalpino Youssouf Fofana: il giallo preso nel derby è la sua seconda sanzione del campionato, alla quarta entrerà in diffida.

Questi tutti i calciatori di Serie A squalificati per la prossima giornata:

- Pawel Dawidowicz, Hellas Verona (2 giornate)

- Frederic Guilbert, Lecce (1 giornata)

- Matteo Cancellieri, Parma (1 giornata)