Giudice Sportivo - Milan, Kessie squalificato. Ammende per il giallo a Romagnoli e per il lancio di due bengala

Il Giudice Sportivo ha emesso il consueto comunicato al termine della giornata di campionato conclusasi ieri sera con Bologna-Milan. Kessie non potrà partecipare a Milan-Fiorentina, in seguito alla quinta ammonizione ricevuta in campionato, così come Bakayoko, espulso. Ammende, poi, alla società rossonera per l'ammonizione di Romagnoli (1.500 euro perchè capitano) e per due bengala lanciati al 2' del secondo tempo nel recinto di gioco da parte dei tifosi del Diavolo presenti nel settore ospiti (3.000 euro).