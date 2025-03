Giudice Sportivo, prima sanzione per Abraham e Conceiçao

Come ogni martedì, oggi pomeriggio sono state pubblicate le sentenze del Giudice Sportivo. Il Milan non è stato particolarmente interessato dal documento legale, se non per quanto riguarda le ammonizioni di Tammy Abraham e Sergio Conceiçao, entrambi giunti alla prima sanzione in questo campionato.

Le altre decisioni:

Sono stati squalificati per un turno di campionato Valentini (Hellas Verona), Kamara (Udinese), Sohm (Parma), Vogliacco (Parma), Yeboah (Venezia).

Entrano nella lista dei diffidati Suslov (Hellas Verona), Deiola (Cagliari), Payero (Udinese), Vecino (Lazio), Lovric (Udinese).