Giudice Sportivo, prova tv per Candreva: non c'è condotta violenta su Tonali

Il Giudice Sportivo ha deciso di non squalificare Antonio Candreva, dopo aver acquisito ed esaminato le immagini del gesto del giocatore della Sampdoria, che aveva preso per un orecchio Sandro Tonali nella gara contro il Milan di domenica. Il Giudice specifica di non aver rilevato gli estremi per la condotta violenta dell'ex interista e che, comunque, l'arbitro in campo e il VAR avevano già visto e giudicato l'episodio sia in campo che attraverso l'utilizzo della VAR. Kessie, con l'ammonizione rimediata contro i blucerchiati dopo pochi minuti, entra in diffida: al prossimo giallo verrà squalificato.