Giuliani sul Premio Gentleman Lady: "Onorata di aver vinto"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Premiata per il Premio Gentleman Lady, Laura Giuliani ha commentato così su Instagram la premiazione: "Onorata di aver vinto il premio Gentleman Lady, che rispecchia per me una degli aspetti più importanti dell’essere uno sportivo. Un ringraziamento speciale alla società e alle mie compagne che mi hanno accompagnata e supportata in questa stagione!