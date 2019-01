Giunta: "Mercato del Milan fatto di occasioni. Servirà capire il futuro dei giocatori in scadenza"

Mario Giunta, intervenuto nell’edizione dedicata al mercato di Sky Sport 24, ha parlato così del Milan: “Il mercato del Milan sarà un mercato in cui si potrà puntare sulle occasioni, che potrebbero essere anche interessanti. Il Milan ha già preso Paquetà. Bisognerà poi capire cosa succederà ai cinque giocatori in scadenza nel 2019. Per ora non ci sono offerte per J. Mauri, Zapata, Bertolacci, Montolivo e Abate per tentare di fare un po’ di cassa utile per il mercato di gennaio e per non farli perdere a zero. I soldi di queste cessioni potrebbero essere reinvestiti nel mercato”