Giunta: "Nella lista del Milan Barella, Sensi e Duncan"

Mario Giunta, nell'edizione dedicata al mercato di Sky Sport 24, ha parlato così dei movimenti dei rossoneri: "Il Milan ha ufficializzato Paquetà. Adesso i rossoneri guardano in Italia per il centrocampo, profili importanti, italiani e giovani. Sensi è nel giro della Nazionale, sta facendo bene. Il Milan ha chiesto informazioni anche per Duncan che è da tantissimi anni in Italia. Ci concentriamo solo sulla grande corsa, ma quando segna fa sempre bei gol. Ha una bella conclusione. Nella lunga lista alle pretendenti di Barella, c'è anche il Milan, c'è stato un contatto tra Giulini e Leonardo. Il Milan vorrebbe inserirsi nella lotta per Barella, anche se chi è più avanti è il Napoli. A Cagliari hanno fatto capire che a gennaio non si muove e che in estate vorranno monetizzare, la richiesta dovrebbe essere sui 50 milioni"