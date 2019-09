Giunti: “Aver battuto Inter e Juve è un motivo di orgoglio “

Nuovo successo e vittoria del Trofeo Mamma Cairo per il Milan Primavera. La squadra di Mister Federico Giunti ha battuto in Finale la Juventus grazie a una splendida rimonta, al termine della partita ha voluto parlare Mister Giunti: “Aver battuto Inter e Juve è un motivo d'orgoglio e di autostima per noi. I ragazzi hanno dimostrato di essere squadra, perché tutti quanti lottano e si muovono per uno stesso obiettivo. Il nostro vero focus è sul campionato, siamo chiamati a risalire quanto prima di una categoria. Spero che i ragazzi capiscano che questo spirito va messo in campo sempre anche in campionato, dovremo andare in ogni campo a cercare di vincere. Anche se non parlo mai dei singoli, vorrei sottolineare le prove dei ragazzi del 2002: Tahar, che è appena arrivato e ha ancora difficoltà con la lingua; Stanga, che ha fatto una partita incredibile, Bosisio ce ha fatto gol, Capone che è entrato nel finale. Si sono messi a disposizione, possiamo fare sicuro affidamento su di loro".