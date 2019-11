Giunti: "Non tragga in inganno il 5-0 finale. I ragazzi li ho sollecitati ad osare"

Federico Giunti, allenatore del Milan Primavera, al termine della vittoria contro il Verona è stato intervistato dai canali ufficiali del Milan: “Sono contento per il risultato, siamo riusciti ad accorciare la classifica, che era l’obiettivo di quest’oggi. Non tragga in inganno il 5-0 finale, perché è stata una battaglia, in tutti i sensi. Faccio quindi i complimenti al Verona, se avevano fatto solo vittorie finora un motivo c’era e forse è una delle pochissime squadre che giochi veramente a calcio. Ci hanno messo in difficoltà, la partita è stata aperta per larghi tratti, poi è chiaro che dopo il primo gol ci siamo un po’ sciolti e probabilmente abbiamo preso un po’ di campo e non c’è più stata storia. I ragazzi li ho sollecitati sul fatto di osare, perché è vero che abbiamo avuto delle occasioni, ma è anche vero che le abbiamo sfruttate male, ripartenze che di solito gestiamo in un’altra maniera. Cosa che invece abbiamo fatto nel secondo tempo, e le difese avversarie vanno in difficoltà quando fai le cose giuste e ci godiamo adesso questa vittoria, andiamo a casa, facciamo la sosta, ci ricarichiamo e poi abbiamo l’obbligo di continuare a dare fiato al nostro percorso, perché è lungo e difficile.”