Gli auguri del Milan a Federica Rizza: "Ti aspettiamo presto in campo"

E' tempo di compleanni in casa Milan con Federica Rizza, difensore del Milan femminile, che compie 22 anni. Questo il tweet di auguri sui canali social dei rossoneri che oltre a farle gli auguri, le augurano una pronta guarigione dall'infortunio al ginocchio.

Happy 22nd Birthday to our Rossonera, Federica Rizza. Can’t wait to see you back on the pitch!



Oggi Federica Rizza compie 22 anni: tanti auguri, ti aspettiamo presto in campo! #FollowTheRossonere #SempreMilan pic.twitter.com/rRGF8b6h2T