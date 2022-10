Gli indisponibili del Milan: Maignan, Florenzi, Ibra, Calabria e Saelemaekers, ecco le date dei possibili rientri

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Sono ben cinque gli indisponibili in casa Milan in vista della ara contro il Monza di sabato: Mike Maignan, Alessandro Florenzi, Zlatan Ibrahimovic, Davide Calabria e Alexis Saelemaekers. Per quanto riguarda la situazione del portiere rossonero, nella giornata di ieri è stata evidenziata una lesione del muscolo soleo della gamba sinistra che verrà rivalutato tra 10 giorni.

Il rientro in campo di Alessandro Florenzi è previsto per il mese di febbraio del nuovo anno a causa dell'infortunio al tendine del bicipite femorale. Stesso discorso per Ibrahimovic e Calabria: lo svedese si era operato subito dopo la festa Scudetto per la ricostruzione del crociato anteriore, mentre il terzino rossoneri ha subito una lesione del bicipite femorale nella gara di Empoli.

Più vicino il rientro di Alexis Saelemaekers, che salterà il Mondiale a causa della lesione parziale del legamento collaterale, ma potrà tornare in tempo per la ripresa del campionato