Gli USA vincono di misura contro la Giamaica: decisivo Pulisic con un assist. 87' in campo per Musah

Nella notte italiana si è disputata una partita che a detta di Christian Pulisic valeva tanto per la sua Nazionale, gli Stati Uniti d'America. Nonostante il divario tecnico in campo, la formazione di Mauricio Pochettino ha dovuto lottare e sudare per portare a casa la vittoria, che alla fine è arrivata anche grazie allo zampino del numero 11 del Milan.

Gli USA hanno infatti vinto di misura contro la Giamaica grazie al gol al quinto minuto di gioco di Ricardo Pepi, servito in profondità da Christian Pulisic che per l'ennesima volta in stagione ha aggiornato le proprie statistiche, questa volta con un assist.

In campo per 87 minuti c'è anche stato l'altro milanista, Yunus Musah, schierato alto a destra nella trequarti alle spalle della prima punta, un po' come fatto a Madrid da Paulo Fonseca in occasione della sfida di Champions League contro il Real. Come quella di Pulisic, anche la prestazione dell'ex Valencia (sostituto poi all'87esimo) è stata ottima, come conferma il 7 in pagella assegnatogli dal portale Sofascore.