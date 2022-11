Globe Soccer Awards, Maldini e Massara premiati come Direttori Sportivi dell'anno. Il DT: "Abbiamo visione comune nel calcio e nella vita"

MilanNews.it

Paolo Maldini e Frederic Massara sono stati premiati alla tredicesima edizione dei Globe Soccer Awards come migliori Direttori Sportivi dell’anno. I due dirigenti rossoneri, presenti a Dubai, hanno ritirato il premio fra i grandi applausi del pubblico. Sul palco ha preso la parola Maldini: “Grazie, è un grande onore. È un nuovo capitolo per me. Abbiamo una visione comune nel calcio, ma in generale condividiamo i principi della vita, è molto facile per me lavorare con lui”.