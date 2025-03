Gol Castro, l'audio del Var Di Bello: "Mano attaccata al corpo, non è assolutamente volontaria"

Nell'ultima puntata di Open Var è stato analizzato il caso del gol di Castro, attaccante del Bologna, nel recupero dello scorso giovedì contro il Milan: rete arrivata dopo un tocco di mano di Fabbian. Queste le registrazioni dei direttori di gara al Var, Di Bello (Var) e Paterna (Avar), mandate in diretta su Dazn.

Di Bello: "La posizione (di fuorigioco, ndr) è buona. Voglio vedere le mani con una camera frontale"

Paterna: "Marco (Di Bello, ndr) secondo me non è punibile"

Di Bello: "Guarda il movimento però... No, è solo un rimpallo, non è punibile e dopo fa gol". Quindi rivolgendosi all'arbitro Mariani: "La mano non è punibile. La mano è attaccata al corpo e non è assolutamente volontaria. Gol regolare, check completato".