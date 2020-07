Gol fatti post ripartenza: nessuno come Milan e Atalanta

Tra le squadra più in forma del campionato, Milan e Atalanta questa sera si affronteranno a San Siro in una gara scoppiettante. In particolare le due squadre, alla ripresa del torneo dopo la sosta forzata per il Coronavirus, hanno mostrato un reparto offensivo di grande efficienza: nessuna squadra, infatti, ha segnato come Milan e Atalanta che hanno messo rispettivamente a segno 27 e 25 gol in 9 e 10 partite per gli orobici dovendo recuperare la sfida con il Sassuolo.