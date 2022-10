MilanNews.it

Il Milan è la squadra che ha segnato più gol su azione in questa Serie A (21); al tempo stesso - escludendo i rigori - solo il Torino (zero) ha segnato meno reti su palla inattiva dei rossoneri (una) finora in Serie A. Lo riporta la redazione di statistica sportiva Opta.