Gold Cup, il Messico ha battuto 2-0 il Suriname. Gimenez in campo nella ripresa

vedi letture

Il Messico di Santiago Gimenez, centravanti del Milan, è sceso in campo nella notte italiana per la seconda gara del girone della Gold Cup, la competizione continentale di Nord e Centro America. Dopo il successo nella prima partita contro la Repubblica Dominicana per 3-2, la formazione del ct Aguirre ha vinto anche contro il Suriname per 2-0 grazie ad una doppietta del difensore Montes. Santiago Gimenez è partito dalla panchina ed è entrato in campo al 64' al posto di Raul Jimenez. Il Messico giocherà nella notte italiana tra il 22 e il 23 giugno l'ultima gara del girone contro la Costa Rica che sarà decisiva per stabile chi chiuderà al primo posto il gruppo A della Gold Cup.

La classifica del Girone A:

Messico 6

Costa Rica 6

Repubblica Dominicana 0

Suriname 0