Milan, per TMW lunedì possibile svolta per Musah. Dipende cosa fa Anguissa a Napoli

Il Napoli attende l'evolversi della situazione Anguissa per, eventualmente, dare l'ultimo assalto a Yunus Musah del Milan. Perché nei giorni scorsi il centrocampista sembrava a un passo dall'Al Hilal di Simone Inzaghi, invece nelle ultime ore gli azzurri hanno deciso di - in linea di massima - tenere il proprio mediano anche in caso di offerte di alto livello provenienti da altri campionati.

Quindi bisognerà attendere lunedì, quando si saprà definitivamente il destino di Anguissa. Da par suo potrebbe anche rinnovare il proprio contratto con il club partenopeo e, di fatto, far tramontare l'operazione che il Napoli sembrava molto vicino a chiudere per Musah. Dopo il weekend dovrebbe esserci una risposta definitiva tra le parti.

In questa stagione Anguissa è stato fondamentale per vincere lo Scudetto. Tanti gol, grandi prestazioni e un ritrovato ardore che un anno fa sembrava definitivamente perduto, tanto da metterlo sul mercato in caso di un'offerta importante intorno ai 20-25 milioni. Invece ora la situazione appare rientrata, con Anguissa che potrebbe essere intenzionato a giocarsi la prossima Champions League da protagonista, invece che ascoltare le sirene arabe, nonostante un contratto oneroso e che sarebbe quasi da record per un centrocampista. Probabilmente Antonio Conte non ha intenzione di perdere il proprio mediano per un altro.