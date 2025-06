La Fiorentina vuole ridisegnare il centrocampo: Pioli vuole Bennacer

La Fiorentina vuole ridisegnare il centrocampo. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, il club viola sta già tentando di avvicinare Ismael Bennacer, fedelissimo di Stefano Pioli ai tempi del Milan. Il Marsiglia non ha manifestato alcuna volontà di riscattare il giocatore algerino dal club rossonero e tantomeno Allegri vuole inserirlo nel progetto della prossima stagione.

Al contrario la Fiorentina sta esaminando il dossier di Bennacer, cercando di inquadrare la formula ideale per instaurare l'affare: un prestito sarebbe soluzione gradita in casa gigliata, mentre il Milan vorrebbe chiudere una volta per tutte i discorsi con una cessione a titolo definitivo da 12-14 milioni di euro, spiega il quotidiano romano. Liberandosi per altro di uno stipendio da 4 milioni a stagione circa. Chiaro, a queste cifre la Viola non può permetterselo, per via del Fair Play Finanziario e del tetto ingaggi, ma le basi per intavolare i discorsi di un trasferimento ci sono.

Le alternative? Morten Frendrup, centrocampista del Genoa di assoluto gradimento ma il cartellino (oltre 20 milioni) e la gestione di Gudmundsson potrebbero complicare le trattative. Intanto la dirigenza della Fiorentina considera anche il profilo di Kristjan Asllani, ora impegnato al Mondiale per Club con l'Inter e quindi affare rimandato a data da destinarsi.