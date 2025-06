Il ds del Genoa conferma di voler trattenere in rosa sia Frendrup che Vasquez

Il campionato appena terminato e quello che verrà. Nel mezzo tanto mercato, trattative ipotetiche e concrete che il Genoa proverà a portare a termine per affidare a mister Vieira una squadra competitiva per la prossima stagione. Di questo e tanto altro abbiamo parlato insieme al direttore sportivo Marco Ottolini che ha fatto il punto della situazione in casa rossoblù:

Frendrup, giocatore che ha comunque tante richieste, ha fatto di recente delle belle dichiarazioni nei confronti del Genoa.

"E' un po' il prototipo del giocatore del Genoa. E' un combattente, tosto e silenzioso. C'è sempre e si può sempre fare affidamento su di lui. E' un condottiero silenzioso. Lo abbiamo visto anche crescere questo ragazzo e penso che da un po' sia diventato un grande leader di questa squadra. Poi ci sono dei momenti nella carriera dei giocatori. L'anno scorso avevamo delle richieste per lui che abbiamo rimandato, le abbiamo rimandate anche a gennaio. Vedremo quello che succede ma mi fa piacere abbia detto queste belle parole".

De Winter potrebbe lasciare Genova qualora arrivassero richieste congrue?

"Koni è un altro giocatore che è cresciuto molto. Sta diventando sempre più consapevole, è un profilo di livello internazionale per qualità fisiche, tecniche e mentali. Stanno arrivando, già erano arrivate, alcune richieste di informazioni. Al momento non c'è nulla di scritto, di concreto o di finalizzato. E' un calciatore che ha molte richieste".

Vasquez va verso una permanenza più duratura?

"Lui ha parlato in maniera molto chiara. Le nostre volontà coincidono. Per noi Vasquez è una colonna della squadra. Anche lui ha la mentalità da prototipo da calciatore del Genoa. Non vogliamo lasciarcelo scappare".