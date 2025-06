Pasotto: "Guerra mette insieme due caratteristiche non semplicissime da abbinare ad alto livello"

Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport presentando il profilo di Javi Guerra: "Guerra mette insieme due caratteristiche non semplicissime da abbinare ad alto livello: qualità e fisicità, elementi che abbinati ai suoi 22 anni ne fanno un giocatore dagli ampi margini di miglioramento. Tendenzialmente è un centrale, ma avendo sia doti da palleggiatore che da incursore, può agire anche da mezzala (e qualche volta si è piazzato anche sulla trequarti). "Cerco di imparare da giocatori come Busquets, Kroos, Parejo e De Jong", racconta Javi, scuola Villarreal mettendo in fila praticamente tutte le giovanili (10 anni di permanenza), per poi trasferirsi al Valencia dove - ha spiegato in passato - ha percepito maggiore fiducia in lui, sebbene si rendesse conto di non essere ancora all'altezza.

Visione di gioco, potenza e tecnica sono le sue armi, mentre è decisamente da rivedere il rendimento sottoporta: 3 gol in 38 presenze nell'ultima stagione, 4 in 40 nel 2023-24. Un limite di cui Javi è perfettamente a conoscenza: "Dovrei provare a tirare con più convinzione, ed è quello che farò". Anche questa un'analogia evidente con Reijnders, timido e impacciato sotto porta nei primi mesi in rossonero e poi diventato eccellente nelle conclusioni".