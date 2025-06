MN - De Vecchi: "Xhaka giocatore di esperienza diverso da Modric, credo che abbia ancora in canna qualche anno buono"

Walter De Vecchi, ex rossonero nonché vincitore dello scudetto della stella del 1979 e per anni allenatore delle giovanili rossonere, ci dice la sua sulle attuali manovre del Diavolo.

Si riporta di seguito un estratto delle sue parole a MilanNews.it.

Xhaka è un altro obiettivo concreto

"Giocatore di esperienza diverso da Modric, credo che abbia ancora in canna qualche anno buono. Però mi aspetterei anche dei colpi diversi da Tare, che alla Lazio ha scoperto Milinkovic-Savic, calato il jolly Luis Alberto e riportato in Italia un giocatore come Ciro Immobile. Mi aspetto queste mosse ma credo che il Milan prima voglia fare cassa e non a caso ha ceduto Reijnders, Kalulu e Pellegrino, poi inizierà a muoversi".

UFFICIALI LE PRIME PARTITE DI CAMPIONATO DEL MILAN

La Lega Serie A ha annunciato gli anticipi e i postitici delle prime tre giornate di campionato.

Il Milan esordirà sabato 23 agosto 2025 a San Siro alle 20:45 contro la Cremonese in diretta su DAZN. Poi andrà in trasferta a Lecce, match in programma venerdì 29 agosto 2025 alle 20:45 in diretta su DAZN e su Sky. La terza giornata sarà nuovamente casalinga: Milan-Bologna si giocherà domenica 14 settembre alle 20:45 in diretta su DAZN.

1ª giornata, Milan-Cremonese, sabato 23 agosto 2025 ore 20.45 (DAZN)

2ª giornata, Lecce-Milan, venerdì 29 agosto 2025 ore 20.45 (DAZN/Sky/NOW)

3ª giornata, Milan-Bologna, domenica 14 settembre 2025 ore 20.45 (DAZN)