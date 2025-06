Fiorentina, l'Al Qadsiah fa sul serio per Kean: pronti a pagare la clausola e ingaggio monstre

vedi letture

Si avvicina il 1 di luglio, una data che per i 15 giorni successivi terrà con il fiato sospeso tanti tifosi della Fiorentina. La clausola di 52 milioni presente sul contratto di Moise Kean sarà infatti valida per quel periodo di circa due settimane e, come raccolto da TuttoMercatoWeb, alle porte del Viola Park c'è già la fila per l'attaccante gigliato, reduce da una stagione in cui ha messo a segno - considerando tutte le competizioni, impegni con la Nazionale compresi - 28 reti.

In arrivo un'offerta faraonica dall'Al Qadsiah

Soffia un vento forte, fortissimo, dall'Arabia. L'Al-Qadsiah è da tempo sulle tracce del giocatore ed è pronto, oltre che a pagare i 52 milioni di clausola, anche a mettere sul piatto un ingaggio faraonico da 15 milioni di euro a stagione che potrebbero far tentennare il giocatore, il quale al momento ne guadagna poco più di 2. Kean intanto prende tempo. Il suo legame con la Fiorentina e Firenze è forte e lui in Toscana ha trovato un ambiente felice in cui riesce a rendere al massimo. Tuttavia, l'assegno che gli arabi sono pronti a staccare è di quelli che fanno girare la testa e per questo lui e il suo entourage analizzeranno tutte le componenti in gioco prima di prendere una decisione definitiva. Anche perché tra un anno c'è il Mondiale negli Stati Uniti e un eventuale approdo in Medio Oriente gli ridurrebbe non poco le chances di convocazione.

Manchester United e Milan in pressing

Sullo sfondo, poi, restano Manchester United e Milan. Gli inglesi, dopo la deludente stagione culminata al sedicesimo posto in Premier League sono alla ricerca di una punta che possa garantire un apporto di reti superiore a quello che finora hanno portato i vari Hojlund e Zirkzee. Anche i rossoneri hanno preso informazioni per il classe 2000. Massimiliano Allegri lo ha avuto alla Juventus e lo stima molto come calciatore e per il suo attacco vorrebbe un profilo che conosca la Serie A da affiancare a Santi Gimenez.