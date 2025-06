S. Sabatini: "Un centrocampo a tre con Modric, Fofana e Xhaka sarebbe di livello internazionale"

Sandro Sabatini, giornalista ed opinionista sportivo è intervenuto così sul canale Youtube di Andrea Longoni. Di seguito un estratto delle sue parole sul mercato rossonero, oggi nel pieno di un tour de force con diverse trattative. Da Modric a Javi Guerra, passando per l'opzione Xhaka:

"Allegri sa bene come gestire un gruppo come quello del Milan, è sempre in stretto contatto con Tare e società, un segnale importante. Nel calcio di oggi, la qualità è importante: quando ha la palla Modric, l'allenatore può anche permettersi di bere e fare una piccola pausa, giocatori così alzano il livello della rosa, un po' come Dzeko alla Fiorentina e De Bruyne al Napoli. C'è da dire che, in un centrocampo con Fofana, Modric e Xhaka, beh sarebbe di livello internazionale, tanta roba insomma".