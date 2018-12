Golden Boy, il messaggio di Gattuso a Cutrone: "Ricordati che non hai vinto il pallone d'oro. Ti auguro il meglio, sono molto contento per te"

Patrick Cutrone è stato premiato oggi in occasione del golden boy come miglior giocatore italiano under 21. In occasione della premiazione, a cui il classe 1998 non ha potuto presenziare perchè in ritiro con il Milan a Bologna, è stato trasmesso un video di Gattuso. Queste le parole del tecnico rossonero: "Complimenti per il golen boy italiano, ricordati che però non hai vinto il pallone d’oro. Complimenti, lo hanno vinto dei grandissimi giovani. Ti auguro il meglio, sei un calciatore che ha il veleno addosso. Sicuramente abbiamo ancora tanto da migliorare e lo sai. Sono molto contento, un abbraccio e complimenti"