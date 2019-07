Gori (Sindaco di Bergamo): "Grazie Milan e Inter per aver consentito all'Atalanta di giocare a San Siro. I bergamaschi onoreranno la Scala del Calcio"

Il sindaco di Bergamo Giorgio Gori, su Twitter, ha ringraziato Milan e Inter per la possibilità concessa all'Atalanta di disputare la Champions League a San Siro: "Grazie a Milan e Inter per aver consentito all'Atalanta di giocare al Meazza le partite interne della prossima Champions League. Grazie al sindaco Sala per il suo sostegno. Vedrete: i nerazzurri (bergamaschi) e i nostri tifosi sapranno onorare la Scala del calcio".