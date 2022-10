Gran Galà del Calcio AIC, miglior gol maschile: ecco come votare Theo Hernandez

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

In vista del Gran Galà del Calcio AIC, che andrà in scena il prossimo 17 ottobre, sono in corso le votazioni per eleggere il miglior gol maschile dell'anno (le votazioni chiuderanno alle ore 23.59 di mercoledì 12 ottobre 2022). Tra le reti in gara c'è anche quella di Theo Hernandez contro l'Atalanta, quando il terzino del Milan si è praticamente fatto tutto campo palla al piede prima di battere Musso.

