Grave infortunio per Neymar: rottura del crociato anteriore e del menisco

(ANSA) - ROMA, 18 OTT - Gravissimo infortunio per la stella del calcio brasiliano Neymar. Prima le lacrime che lo hanno accompagnato fuori dalla scena nel match del suo Brasile contro l'Uruguay, ora l'esito degli esami: rottura del legamento crociato anteriore e del menisco del ginocchio sinistro. È stato lo stesso calciatore, tramite il proprio sito web ufficiale, a diffondere la diagnosi. "Neymar verrà sottoposto, in data da destinarsi, ad un intervento chirurgico per correggere gli infortuni.

La Nazionale brasiliana e i reparti medici dell'Al-Hilal sono in costante contatto, allineati per quanto riguarda il recupero dell'atleta". Sui social anche il comunicato del suo club. L'attaccante del club saudita Al-Hilal si era infortunato durante il match perso del Brasile contro l'Uruguay (2-0) martedì a Montevideo, valido per le qualificazioni ai Mondiali del 2026. (ANSA).