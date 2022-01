Gravina: "Balotelli? Condivido le scelte di Mancini"

(ANSA) - ROMA, 26 GEN - "Accolta bene come tutte le convocazioni. Balotelli ha iniziato con me nell'U21. Con lui ho sempre avuto un bel rapporto sul piano umano. Sul piano tecnico ho grande fiducia in quello che fa Mancini. Non posso che condividere le sue scelte, come quelle fatte sui tanti giovani". Così Gabriele Gravina ha commentato il ritorno di Balotelli in Nazionale, nella conferenza stampa post Consiglio federale. (ANSA).