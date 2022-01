Gravina: "Bene il nuovo protocollo, spero ci sia l'ok anche del Cts"

(ANSA) - ROMA, 12 GEN - L'approvazione da parte della Conferenza Stato-Regioni del protocollo con le nuove regole Covid per gli sport di squadra "è un risultato di cui siamo molto soddisfatti" ed "è frutto dell'ottimo lavoro svolto con le tutte istituzioni, in particolare col Governo, una collaborazione in cui da sempre si riconosce la nostra federazione". Così il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina. "Il calcio ha bisogno di dialogo, di regole chiare e di responsabilità e il nuovo protocollo nasce su queste basi. Auspico che anche il Cts riconoscerà l'impegno e gli sforzi quotidiani del nostro movimento per la tutela della salute", ha concluso il n.1 della Figc. (ANSA).