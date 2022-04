Gravina: "Chiedo al governo di applicare il decreto crescita al calcio"

MilanNews.it

Il presidente della FIGC Gabriele Gravina è tornato a parlare della situazione del calcio italiano alcune settimane dopo l'eliminazione dell'Italia. Queste le sue parole: "In Serie A esistono le liste, ma è poco rispetto ad altre realtà a livello internazionale. Noi possiamo imporre e lo valuteremo insieme alle componenti, ma mi piacerebbe che al di là delle pacche sulle spalle ricevute l’11 luglio ci fosse dalla politica qualcosa di concreto. Il decreto Crescita ad esempio va calato nel mondo del calcio, qui avvengono delle distonie che non si possono accettare, serve un atto di responsabilità del Governo. E lo stesso vale per i finanziamenti su valorizzazione dei giovani”.