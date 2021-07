Gravina: "Gli arbitri sono parte integrante del sistema Figc"

(ANSA) - ROMA, 03 LUG - "Senza il baluardo degli arbitri il sistema non potrebbe sopravvivere. L'arbitro rappresenta la semantica dello sport, con la sua passione per il calcio e in maniera determinante rappresenta la capacità di saper testimoniare i valori della nostra cultura sportiva". Lo dice il presidente della Figc Gabriele Gravina, alla presentazione delle nuove nomine dell'Aia presso la sede della Figc. "Gli arbitri godono di piena autonomia tecnica ma allo stesso tempo l'Aia è parte integrante della Figc. La classe arbitrale deve continuare a maturare, deve crescere e auspico che il nuovo corso dia nuovo risalto nel campo della formazione". (ANSA).