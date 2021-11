Gravina, gli Azzurri al Bambino Gesù momento di gioia e speranza

(ANSA) - ROMA, 10 NOV - "La presenza di tutta la nostra Nazionale oggi all'Ospedale Bambino Gesù porta un momento di gioia e speranza. È una testimonianza bellissima che valorizza anche la nostra azione di responsabilità sociale. Come accaduto anche nel 2016 e due anni fa, siamo coscienti che chi torna ancora di più arricchito da visite di questo tipo sono i giocatori, questa giornata resterà davvero nei loro cuori e nelle loro menti". Lo dice il presidente della Figc, Gabriele Gravina, in occasione della visita della Nazionale campione d'Europa all'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma a due giorni dalla sfida dell'Olimpico contro la Svizzera. Quello con il Bambino Gesù "è un rapporto costante, continuo, di grande collegamento e collaborazione - precisa il numero uno di via Allegri - Ringrazio ancora una volta la presidente Enoch per averci voluto accogliere come due anni fa, è sempre un'esperienza straordinaria e una giornata speciale per tutti i ragazzi". (ANSA).