Gravina: "Il 12 dicembre ci sarà un’assemblea straordinaria per la riforma dei campionati"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il presidente Figc, Gabriele Gravina, nella conferenza post-consiglio federale odierno ha anticipato un appuntamento invernale in chiave federale: "Il 12 dicembre si terrà un'assemblea straordinaria per modificare l'articolo 27 dello Statuto per arrivare a riforma dei campionati - riporta l'ANSA. Quel giorno stabiliremo chi, quando e come avrà voglia di rinnovare il mondo del calcio. La sostenibilità del calcio italiano è tema non più rinviabile: pensare che le singole licenze nazionali debbano fare da abito su misura alle singole realtà, mi pare fuori luogo, dobbiamo lavorare con una logica di sistema".