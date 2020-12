Gravina: "Modernizzare gli stadi è necessario per crescere"

(ANSA) - ROMA, 21 DIC - "Con la Lega serie A e il Coni abbiamo rivolto un appello a governo per modernizzare gli stadi, che sono un elemento fondamentale per puntare ad un calcio moderno che si possa confrontare a livello internazionale, insieme con lo sviluppo dei settori giovanili". Lo ha detto il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ospite a 'Radio anch'io sport'. "Dobbiamo lavorare su questo e facilitare le forme di investimento - ha affermato il n.1 federale -. Non riusciamo a comprendere come mai a fronte di investitori che vogliono mettere delle risorse in un territorio e ci sia ancora un blocco legato a delle norme che lo impediscono". (ANSA).